Терапевт рассказал о вреде ночной работы

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов предупредил, что ночная работа, нерегулярный график и постоянные перегрузки часто воспринимается как необходимость, но такой режим может причинить серьезный вред здоровью.

В беседе с агентством RuNews24.Ru 5 мая специалист предупредил, что длительная работа в условиях стресса и с превышением нормы рабочего времени повышает риск гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта.

«Нарушение циркадных ритмов при ночных сменах влияет на вегетативную нервную систему и гормональный фон, способствуя воспалительным процессам в сосудах», — рассказал врач.

По его словам, у долго работающих в ночные смены значительно повышается риск инфаркта и прочих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, работники ночных смен чаще страдают от набора веса, инсулинорезистентности и повышенного риска развития сахарного диабета второго типа, нередко появляется переедание и проблемы с пищеварением, сообщает 360.ru.

Также хронические перегрузки и сменная работа связаны с повышенным риском тревожных расстройств, депрессии и эмоционального выгорания. Как отметил Фаррахов, хроническое недосыпание снижает иммунитет, ухудшает память и общее качество жизни, пишет RT.

10 апреля врач-невролог Игорь Мальцев рассказал, что постоянная работа по ночам вызывает онкологические и сердечные заболевания. Сначала у человека появляется усталость по утрам, а затем может нарушиться выработка гормонов сна и стресса. Это приводит к ослаблению иммунитета и ошибкам на работе, пишет НСН. У мужчин также возрастает риск рака простаты, а у женщин — рака молочной железы.

В марте Pravda.Ru со ссылкой на исследование писала, что нехватка сна и ночные смены существенно увеличивают риск распространенных инфекций.