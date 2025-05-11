Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 44 тыс. га
Мир
Политолог назвал сильным шагом Путина предложение Киеву о прямых переговорах
Мир
Косачев назвал Москву центром мировой политики и принятия решений
Армия
Военнослужащие ВС РФ восстановили памятник героям ВОВ в селе Булавиновка в ЛНР
Спорт
Покер Серлота помог «Атлетико» разгромить «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании
Спорт
ХК «Каролина» разгромил «Вашингтон» в серии плей-офф НХЛ
Мир
Bloomberg сообщило об утрате советом нацбезопасности США силы при Трампе
Мир
WSJ сообщила о признании Трампом сложности в решении конфликта на Украине
Мир
Трамп анонсировал наступление «большой недели» для России и Украины
Мир
В США назвали предложенные Путиным прямые переговоры Киеву блестящим маневром
Мир
СМИ сообщили о планах Токио испытать прототип электромагнитной пушки
Происшествия
Возле Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6
Происшествия
Один пешеход погиб и два пострадали из-за наезда гонщика в Иркутской области
Мир
Трамп сообщил о планах по увеличению торговли с Индией и Пакистаном
Экономика
Стало известно о возобновлении поставок риса из США в Россию
Мир
СМИ заявили о возможном назначении женщины на пост главы британской разведки
Мир
На Шри-Ланке не менее 15 человек погибли в аварии с автобусом

Эксперты рассказали о росте спроса на недвижимость в сегменте бизнес-класса

Исследование: спрос на жилье в сегменте бизнес-класса вырос на 8,9%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Рынок новостроек старой Москвы демонстрирует рост спроса на жилье бизнес-класса, несмотря на общее сокращение предложения. По итогам апреля 2025 года этот сегмент занимает 58,3% от общего количества представленных квартир, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 11 мая.

По данным исследования, второе место по объему предложения занимает комфорт-класс (25,3%), однако здесь зафиксирован спад на 13,3% по сравнению с апрелем 2024 года. Доля премиального сегмента составила 11,9%, элитного — 4,5%.

Средняя стоимость лота в первичном рынке старой Москвы достигла 36,9 млн рублей, увеличившись на 7,9% за месяц и на 43% за год. Общий объем предложения сократился: в продаже осталось 44,3 тыс. квартир и апартаментов (на 4% меньше, чем в марте, и на 11,3% меньше, чем год назад).

«За месяц больше всего цена выросла в комфорт-классе — на 5,6%. В бизнес-классе — на 3,6%, в премиальном сегменте — на 3,8%», — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Средневзвешенная цена квадратного метра в апреле составила 618,1 тыс. рублей (+4,2% за месяц, +35% за год). Наибольший рост цен зафиксирован в высокобюджетных сегментах: в бизнес-классе — 2,1%, в премиальном — 2,6%, в элитном — 2,9%. В годовом выражении лидером стал элитный сегмент с ростом 154,1%, тогда как премиум-класс подорожал на 16,6%, комфорт-класс — на 10,1%, а бизнес-класс — на 9,5%.

Игра на понижение: как россияне пытаются обойти налог на недвижимость
Искусственное занижение стоимости жилья при продаже больше не помогает

Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025