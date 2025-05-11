Эксперты рассказали о росте спроса на недвижимость в сегменте бизнес-класса

Рынок новостроек старой Москвы демонстрирует рост спроса на жилье бизнес-класса, несмотря на общее сокращение предложения. По итогам апреля 2025 года этот сегмент занимает 58,3% от общего количества представленных квартир, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 11 мая.

По данным исследования, второе место по объему предложения занимает комфорт-класс (25,3%), однако здесь зафиксирован спад на 13,3% по сравнению с апрелем 2024 года. Доля премиального сегмента составила 11,9%, элитного — 4,5%.

Средняя стоимость лота в первичном рынке старой Москвы достигла 36,9 млн рублей, увеличившись на 7,9% за месяц и на 43% за год. Общий объем предложения сократился: в продаже осталось 44,3 тыс. квартир и апартаментов (на 4% меньше, чем в марте, и на 11,3% меньше, чем год назад).

«За месяц больше всего цена выросла в комфорт-классе — на 5,6%. В бизнес-классе — на 3,6%, в премиальном сегменте — на 3,8%», — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Средневзвешенная цена квадратного метра в апреле составила 618,1 тыс. рублей (+4,2% за месяц, +35% за год). Наибольший рост цен зафиксирован в высокобюджетных сегментах: в бизнес-классе — 2,1%, в премиальном — 2,6%, в элитном — 2,9%. В годовом выражении лидером стал элитный сегмент с ростом 154,1%, тогда как премиум-класс подорожал на 16,6%, комфорт-класс — на 10,1%, а бизнес-класс — на 9,5%.

Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).