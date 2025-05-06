Готовность самой большой в Подмосковье поликлиники превысила 35%

В Королеве в Московской области во второй половине 2026 года планируют открыть самую большую поликлинику в регионе. По данным на 6 мая, ее готовность составляет более 35%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Строительство медобъекта ведется на улице Циолковского, на территории Королёвской больницы. На объекте задействовано 120–130 человек, через две-три недели число рабочих начнут увеличивать.

Площадь будущей поликлиники составит 18 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 900 посещений в смену, из них 600 для взрослых и 300 для детей. Также предусмотрен травмпункт на 100 посещений в смену.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в здании разместят отделение неотложки, Центр здоровья, Центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое. Поликлиника в Королеве станет самой большой в Московской области.