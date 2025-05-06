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Диетолог назвала вариант ужина для спокойного сна

Диетолог Королева: рыба и овощной гарнир — вариант ужина для хорошего сна
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Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago
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Диетолог, д.м.н. Маргарита Королева рассказала, какой ужин поспособствует хорошему сну.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 6 мая, специалист посоветовала не есть на ночь сладкое, поскольку это может привести к возбуждению нервной системы, что помешает сну.

«Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир — лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиоту кишечника», — отметила Королева.

По ее словам, такой ужин позволит спокойно приготовиться к отдыху, поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов.

Она подчеркнула, что важно ложиться спать не позднее 22:00. Дело в том, что в период с 23:00 до 03:00 вырабатывается и мелатонин в достаточном количестве, и соматотропный гормон.

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5 мая врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с Life.ru, что черешня и вишня могут помочь при бессоннице. По ее словам, продукты, которые способствуют засыпанию, содержат либо мелатонин, либо триптофан, помогающий его выработке, сообщает 360.ru.

За день до этого доктор Бренди Закари рассказала, что обильный ужин перед сном может привести к неприятным ощущениям: расстройству желудка, изжоге и плохому сну. Между тем легкий и питательный перекус перед сном может быть полезен. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить голод и улучшить качество сна. Доктор Закари рекомендует обратить внимание на продукты, богатые триптофаном, магнием и кальцием. Это могут быть орехи, кислая вишня, ромашковый чай, йогурт, бананы, овсянка, сообщает Pravda.Ru.

В марте диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН призвала тратить на ужин не менее 20 минут. По ее словам, на завтрак нужно закладывать 15 минут, на обед — не меньше 20–25 минут. Также Белоусова развеяла миф о том, что еду нельзя запивать водой.

Также в марте врач-эндокринолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон — например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина. Также в вечернее время стоит исключить жирную пищу — фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы.

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