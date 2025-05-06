Хуснуллин указал на важность скорейшего восстановления приграничья Курской области

Главная задача властей Курской области заключается в максимально быстром начале восстановления приграничных территорий региона. Об этом 6 мая заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Спасибо <...> военным за освобождение Курской области. Теперь наша задача — максимально быстро приступить к восстановлению», — подчеркнул он.

Хуснуллин добавил, что сейчас идет формирование бюджета для восстановления территорий. Он сообщил, что уже намечен объем предстоящих работ.

Вице-премьер сообщил, что приехал в Курскую область и побывал в освобожденных населенных пунктах Суджа и Большое Солдатское по поручению президента России Владимира Путина, поблагодарив его за внимание к региону.

Президент России Владимир Путин 1 апреля поручил правительству РФ до 1 июля разработать программу восстановления инфраструктуры Курской области. Путин также призвал до 10 апреля предусмотреть для граждан, которые лишились жилья и другого имущества в результате действий украинских боевиков в регионе, ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта сообщил, что правительство России направит дополнительные средства в размере более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области. Он добавил, что речь идет о жителях, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас арендуют жилье.