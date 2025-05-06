Силы ПВО ликвидировали два направлявшихся БПЛА к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО Минобороны была отражена атака двух беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

По его словам, на месте падения дронов противника работают специалисты экстренных служб.

В этот же день Собянин сообщил, что ПВО уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Мэр добавил, что пострадавших и разрушений нет.