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Силы ПВО ликвидировали два направлявшихся БПЛА к Москве

Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, направлявшихся к Москве
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО Минобороны была отражена атака двух беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

По его словам, на месте падения дронов противника работают специалисты экстренных служб.

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В этот же день Собянин сообщил, что ПВО уничтожили 10 беспилотников, которые летели в сторону Москвы с разных направлений. Мэр добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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