Психолог перечислила способы наладить отношения с ребенком-подростком

Практикующий психолог Лидия Антонович рассказала, как родителям наладить отношения с ребенком-подростком.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 6 мая, специалист отметила, что сохранить доверие с подростком — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон.

Прежде всего эксперт призвала слушать его активно и без осуждения, позволить ему высказаться, не критикуя и не перебивая, даже если имеется несогласие со сказанным. Важно показать, что родитель его слышит и понимает его точку зрения. Фокусироваться лучше на эмоциях, а не на фактах.

Кроме того, стоит задавать открытые вопросы, побуждающие к развернутому ответу, а также избегать лекций и нравоучений.

«Подростки часто воспринимают лекции как знак неуважения и закрываются. Вместо этого постарайтесь обсудить ситуацию, предложив свои мысли и опыт, но не навязывая их», — посоветовала Антонович.

Психолог также призвала признавать чувств подростка, понять, что они реальны и важны, уважать его личное пространство и конфиденциальность. Между тем важно установить четкие границы касательно безопасности.

Эксперт также посоветовала быть с подростком честными и последовательными, проводить время вместе.

Если же отношения стали слишком напряженными, не стоит стесняться обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту.

Антонович добавила, что не стоит забывать и о собственных чувствах, потому важно находить время для себя, чтобы снять стресс и избежать выгорания.

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