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Психолог перечислила способы наладить отношения с ребенком-подростком

Психолог Антонович: при общении с подростком нужно избегать нравоучений
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir
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Практикующий психолог Лидия Антонович рассказала, как родителям наладить отношения с ребенком-подростком.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 6 мая, специалист отметила, что сохранить доверие с подростком — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон.

Прежде всего эксперт призвала слушать его активно и без осуждения, позволить ему высказаться, не критикуя и не перебивая, даже если имеется несогласие со сказанным. Важно показать, что родитель его слышит и понимает его точку зрения. Фокусироваться лучше на эмоциях, а не на фактах.

Кроме того, стоит задавать открытые вопросы, побуждающие к развернутому ответу, а также избегать лекций и нравоучений.

«Подростки часто воспринимают лекции как знак неуважения и закрываются. Вместо этого постарайтесь обсудить ситуацию, предложив свои мысли и опыт, но не навязывая их», — посоветовала Антонович.

Психолог также призвала признавать чувств подростка, понять, что они реальны и важны, уважать его личное пространство и конфиденциальность. Между тем важно установить четкие границы касательно безопасности.

Эксперт также посоветовала быть с подростком честными и последовательными, проводить время вместе.

Если же отношения стали слишком напряженными, не стоит стесняться обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту.

Антонович добавила, что не стоит забывать и о собственных чувствах, потому важно находить время для себя, чтобы снять стресс и избежать выгорания.

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Ранее 6 мая заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московских школьников научат справляться с волнением перед ЕГЭ и ОГЭ на бесплатных лекциях. Они пройдут 11, 17 и 25 мая на крупнейших площадках, сообщает агентство городских новостей «Москва». В этом году лекции состоятся в парке «Зарядье», в Театре на Цветном бульваре и в Московском дворце пионеров. Психологи расскажут школьникам, как правильно распределять свое время, научиться концентрироваться и сохранить позитивный настрой, отмечает «Москва 24».

30 апреля психолог Мария Зубащенко заявила, что принципы взаимоуважения, поддержки и принятия помогут справиться с подростковым кризисом. По ее словам, обесценивание и сравнение с другими лишь отдаляют ребенка и снижают его самооценку. Эксперт рекомендовала обращать внимание на сильные стороны подростка и отмечать их вслух, отмечает 360.ru.

До этого, 23 апреля, психолог Анфиса Калистратова в беседе с НСН заявила, что перед подготовкой к экзаменам старшеклассникам необходимо пропить курс витаминов, а также следить за режимом приема воды. Вода — это единственный способ, который вымывает гормоны стресса из организма.

В начале апреля сообщалось, что подростки в России стали чаще обращаться к психологам. Они часто жалуются на стресс и нестабильную самооценку, испытывают приступы страха и тревоги.

11 марта психолог Майя Голубева заявила, что подростковый кризис является нормальным этапом в жизни ребенка, который помогает ему стать самостоятельным и независимым. В этот период он может проявлять замкнутость и агрессию. Важно понимать, что это не личное оскорбление родителей, а внутренние изменения, которые происходят с каждым подростком в тот или иной момент, пишет RT. По мнению специалиста, важно доверять ребенку и показывать свою поддержку.

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