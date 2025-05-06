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СК завершил расследование дела осквернившего мемориал в Судже наемника из Литвы

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Фото: соцсети
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Следователи завершили расследование дела гражданина Литвы, который обвиняется в осквернении мемориала в Судже и оправдании терроризма. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

«Он обвиняется в публичном оправдании терроризма, ином материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении государственной границы РФ, мародерстве, осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, повреждении воинского захоронения и памятника», — следует из публикации в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что наемник незаконно вторгся на территорию Курской области вместе с другим военнослужащим ВСУ и еще двумя гражданами Литвы. 11 ноября 2024 года злоумышленник осквернил воинское захоронение в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. После того как фигурант повредил мемориал, он разместил фотографии преступления на своей странице в социальной сети.

Кроме того, в этот же день он украл продукты питания из магазина в селе Заолешенка Суджанского района.

Как сообщают в пресс-службе СК, злоумышленник неоднократно доставлял из Литвы на территорию Украины автомобили для наемников и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, гражданин Литвы также делал публичное заявление, в котором одобрял совершенный теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Сообщается, что его объявили в международный розыск. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

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Ранее, 25 апреля, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы гражданина Бельгии, воевавшего на стороне ВСУ. Фигурант весной 2022 года прибыл на Украину, где вступил в вооруженное формирование.

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