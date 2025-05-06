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МИД РФ анонсировал широкую повестку предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Захарова: Путин и Си Цзиньпин подпишут солидный пакет документов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, который посетит Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), будет иметь самую широкую повестку мероприятий. Как сообщила 6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидеры двух стран готовятся подписать солидный пакет документов.

Дипломат назвала визит председателя КНР одним из центральных событий российско-китайских отношений в текущем году. Москва и Пекин занимают единые позиции в вопросах отстаивания итогов Второй мировой войны, на которые опирается все «послевоенное мироустройство».

«Для наших стран, которые вынесли на своих плечах основную тяжесть борьбы с германским нацизмом и японским милитаризмом, сохранение памяти и защита исторической справедливости являются священным долгом», — отметила она на брифинге.

МИД России убежден, что итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина позволят придать мощный импульс комплексному развитию отношений двух стран, а также их «всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию».

«В рамках переговоров в верхах к обсуждению предполагается самая широкая повестка вопросов двустороннего и международного характера, готовится солидный пакет документов, которые касаются сотрудничества по самым различным направлениям», — уточнила Захарова.

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Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию по приглашению Путина с 7 по 10 мая. В рамках поездки он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. А также поговорит с лидером РФ о развитии китайско-российских отношений, международных и региональных вопросах.

4 мая в МИД КНР отметили, что консенсус, которого достигли президент России и председатель КНР, поспособствует углублению взаимодоверия двух стран и сотрудничеству в различных сферах. Два государства продолжат укреплять тесное сотрудничество в рамках ООН, ШОС, БРИКС, ведя совместную работу над продвижением равноправного, упорядоченного многополярного мира.

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