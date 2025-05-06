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Сбившего насмерть двух мотоциклистов водителя арестовали на два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 21-летнему автомобилисту, который в ночь на 5 мая врезался в мотоцикл Racer. В ДТП погибли 21-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир, водитель авто с места аварии скрылся.

Как сообщает GOROD48, суд принял решение заключить водителя под стражу на время следствия — до 5 июля. Защита при этом настаивала на домашнем аресте, аргументируя свою позицию состоянием здоровья бабушки обвиняемого.

Сам же автомобилист извинился перед родственниками погибших молодых людей и попросил выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. Таким образом он смог бы заработать денег и «хоть чем-то помочь семьям» жертв ДТП.

Издание также уточняет, что в ходе судебного заседания адвокат автомобилиста заявил, что его подзащитный не сбежал с места аварии, а отошел от него метров на 200.

Авария произошла в ночь на 5 мая в 00:30 на улице Катукова. 21-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в мотоцикл Racer под управлением 21-летнего молодого человека, после чего скрылся. Мотоциклист и его 20-летний пассажир погибли на месте.

Водителя авто удалось задержать через 40 минут, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование, проведенное в 2:20 в больнице, подтвердило состояние задержанного.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

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