Специалист по безопасности предупредил об автоподставах с ДТП

Мошенники часто провоцируют ДТП с целью автоподстав. Об этом специалист по безопасности «Ренессанс Страхование» Амиран Абдулмаликов рассказал во вторник, 6 мая.

«В частности, это может быть плотное «притирание» в слепой зоне грузовика жертвы на круговом движении или резкое торможение перед автомобилем жертвы. Помочь может видеорегистратор. Если из записи будет понятно, что автомобиль мошенников резко затормозил без какой-то причины, есть шанс доказать свою правоту в суде», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, автоподставщики провоцируют ДТП для получения компенсации ОСАГО. Абдулмаликов добавил, что для увеличения размера выплаты они часто используют люксовые, бронированные или праворульные авто.

«После получения выплаты и минимального бюджетного ремонта они организуют новое ДТП. Мошенники активно обращаются в суды для получения выплаты сверх лимита, предусмотренного по ОСАГО, с якобы виновных юрлиц — владельцев автомобиля-жертвы», — заключил он.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых, которые инсценировали ДТП на дорогах столицы ради автостраховки, передает агентство городских новостей «Москва».

Задержанные подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей, передает НСН.

Уточняется, что фигуранты приобрели несколько подержанных машин и использовали их, чтобы инсценировать ДТП. После аварий собственники автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями, а затем распределяли их между участниками группы, сообщается на сайте kp.ru. По данным МВД, с 2021 по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемым официально предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет Life.Ru.