Академик РАН рассказал о пользе ингаляций водородом

Ингаляции медицинскими газами, особенно водородом, оказались эффективны при лечении множества заболеваний. Такие процедуры ускоряют восстановление легких и сосудов у пациентов, перенесших коронавирус, снижают риск тромбозов, инсультов и инфарктов, сообщил академик РАН и завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин. Об этом рассказал ученый на конференции «Центрального совета по туризму и отдыху» (ЦСТЭ).

Он уточнил, что молекулярный водород — мощный антиоксидант, способный снижать окислительный стресс, который разрушает организм. В Японии его используют для лечения лучевой болезни, онкологии и для снижения токсичности химиотерапии. Кроме того, недавно выяснилось, что водород защищает мозг от нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.

В России академик дополнил японский опыт, комбинируя водород с гелиево-кислородной смесью и оксидом азота. Такая «тройная» терапия помогла пациентам с постковидным синдромом восстановить эластичность сосудов и улучшить кровоснабжение органов, объяснил Чучалин. Исследование с участием 60 медиков, переболевших ковидом, показало: ингаляции водородом повышают толерантность к физическим нагрузкам, устраняют скрытую гипоксемию и улучшают состояние эндотелия, рассказал ученый.

«Ингаляционная терапия молекулярным водородом в реабилитационной программе пациентов, перенесших COVID-19, в период выздоровления оказалась безопасным и высокоэффективным лечебным методом», — уточнил он.

Как пояснил академик, водород эффективен при эндокринных нарушениях (например, ожирении), сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных заболеваниях. Помимо ингаляций, используются водородная вода, ванны и аппликации. Ванны помогают при псориазе, артрите и остеоартрозе, а аппликации — при плохо заживающих ранах у диабетиков. Потому водород широко применяют в санаториях для оздоровления и реабилитации.

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