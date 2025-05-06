Самолет маршрута Бангкок – Москва экстренно сел в аэропорту Дели

Самолет «Аэрофлота», который вылетел из Бангкока в Москву, экстренно сел в индийском аэропорту города Дели. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба авиакомпании.

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU273 Бангкок – Москва за 6 мая принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Дели», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что причиной экстренной посадки стало появление в салоне самолета запаха плавленой пластмассы. Задымления на борту не было, посадка была выполнена в штатном режиме.

В настоящее время специалисты проводят техническую проверку воздушного судна, в связи с этим вылет из Дели задерживается и решается вопрос о размещении и питании пассажиров.

Ранее, 29 марта, самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Гагарин в Саратове из-за неисправности. Отмечалось, что рейс приземлился успешно, не получив повреждений, а пассажиры не пострадали.