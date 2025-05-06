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Bloomberg раскрыло детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Европейский союз (ЕС) намерен предложить новые антироссийские санкции, которые будут действовать на 60 физических и юридических лиц и включать ограничения в отношении около 150 судов. Об этом 6 мая сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Санкции, предложенные Европейской комиссией, будут распространяться на 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов. Таким образом, общее количество перечисленных судов превысит 300», — следует из материала.

Кроме того, главы МИД официально намерены рассмотреть меры перед встречей в Брюсселе, запланированной на 20 мая. Они могут стать 17-м пакетом санкций с момента начала украинского конфликта.

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2 мая агентство Reuters сообщило о сомнениях Запада в одобрении президентом США Дональдом Трампом новых санкций против РФ. Подчеркивалось, что ограничения будут касаться в том числе российской корпорации «Газпром», а также «крупных предприятий, занимающихся природными ресурсами и банковским сектором».

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