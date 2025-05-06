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Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в изоляции России от Европы

Фицо заявил об отказе Словакии участвовать в изоляции России от Европы

Фицо: Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и Россией
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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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Словакия не будет участвовать в возведении нового железного занавеса между Европой и Россией. Об этом 6 мая заявил премьер-министр республики Роберт Фицо во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в городе Михаловце.

«Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю всё, чтобы Словакия не была частью этого железного занавеса», — сказал Фицо.

Он отметил, что новые политические и транспортные барьеры осложняют контакты между странами, в частности, напомнив о трудностях, с которыми столкнулся при поездке в Москву в декабре 2024 года.

Также Фицо заявил, что планы Еврокомиссии (ЕК) полностью прекратить импорт российских энергоресурсов — это часть экономического разделения, которое приведет к серьезным последствиям для всего Евросоюза (ЕС).

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Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточнялось, что данную меру страны Европы собираются предпринять из-за того, что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.

В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что отказ от российского топлива уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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