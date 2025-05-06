Захарова призвала страны Южного Кавказа критически относиться к учениям с НАТО

Любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание в регионе зоны нестабильности и напряженности. Об этом 6 мая на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«С 28 апреля в Грузии проходят очередные командно-штабные учения с участием НАТО. По имеющейся информации, в мероприятии принимают участие 17 стран — членов и партнеров военного блока, включая Армению и Азербайджан. Таким образом, альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния», — заявила Захарова.

По ее словам, посредством учений НАТО навязывает государствам региона свою идеологию, стандарты, а также создает условия для контролирования развития вооруженных сил республик.

«Ни у кого не должно оставаться никаких иллюзий: любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности», — добавила Захарова.

Дипломат выразила надежду, что в странах региона будут критически подходить «к участию в подобных мероприятиях».

Ранее, 6 мая, Захарова с иронией прокомментировала сообщения о тайной подготовке Великобритании к вооруженному конфликту с РФ. Официальный представитель МИДа отметила, что в случае конфликта «оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и ученых».