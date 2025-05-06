Военные из КНДР не будут участвовать в параде Победы на Красной площади
На параде Победы в Москве не будут представлены военнослужащие Корейской народной армии. Об этом 6 мая журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«На Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Тоже назову эти страны. Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, Китайская Народная Республика, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан», — сообщил он.
Ушаков подчеркнул, что это полный список участвующих в параде стран, военнослужащих КНДР среди них не будет.
Делегация из КНДР 2 мая прилетела во Владивосток и возложила цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. В мероприятии приняли участие представители Мангёндэского дворца школьников и пионеров.
Начальник пресс-центра минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализода 29 апреля сообщил, что в параде 9 мая примут участие порядка 100 военнослужащих республики. Вооруженные силы республики представит десантно-штурмовая бригада мобильных войск.