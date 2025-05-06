Собянин рассказал о планах развития комфортной среды для выгула собак

В Москве продолжится создание кинологических парков и площадок для выгула собак, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, системная работа в этом направлении ведется с 2021 года при участии кинологов и с учетом пожеланий жителей.

«Следующий шаг — создание полноценных кинологических парков, где можно не только гулять с собаками, но и проводить выставки и соревнования. Площадь каждого парка — более одного гектара земли», — написал Собянин в своем блоге.

На сегодняшний день в Москве по новому стандарту работают уже 79 площадок, часть из которых построили с нуля, а часть — реконструировали. В 2023 году в Бабушкинском районе на улице Кольская открылся первый кинологический парк площадью 1,3 га, ставший одним из самых крупных кинологических центров в Москве.

Второй парк начал работу в прошлом году в Царицыно на Тимуровской улице. В день кинолога 21 июня 2025 года в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» здесь пройдет городской фестиваль «Собака — друг на службе Отечеству», сообщил мэр.

Кинологические парки оснащены специальным входом-тамбуром с двойными воротами, оборудованием для тренировок и соревнований, трибунами с навесами для зрителей и подтрибунным пространством с боксами для животных. Территории разделены на несколько функциональных зон.

В 2024 году на площадках прошло более 200 мероприятий: лекции, мастер-классы, консультации ветеринаров и показательные выступления. В них приняли участие 26 тыс. москвичей.