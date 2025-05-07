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Депутат предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Льготную ипотеку предлагают распространить на молодых ученых. Как выяснили «Известия» 7 мая, с такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Прошу вас распространить возможность действия программы ипотечного кредитования, которая обеспечивает возможность получения ипотеки в размере до 9 млн рублей по ставке 6% с первоначальным взносом 20%, в отношении лиц, являющихся молодыми учеными», — говорится в документе, который есть у «Известий».

В данном документе под молодыми учеными подразумеваются граждане Российской Федерации, занимающие должности научных работников в научных организациях, учредителем которых является правительство РФ или федеральный орган исполнительной власти, а также научно-педагогические работники в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем.

Эти специалисты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, общий стаж работы в качестве научного работника и (или) научно-педагогического работника не менее пяти лет, при этом их возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

«Каждый молодой ученый должен быть уверен, что в России у него есть перспективы и комфортные условия для работы и проживания. Многие годы эти непреложные стандарты для исследователей во всём мире у нас игнорировались. Сейчас государство всё больше обращает внимания на молодые научные кадры. Однако в таком важнейшем вопросе, как предоставление льготной ипотеки для приобретения жилья, возможность для молодых ученых не предусмотрена», — пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий.

По его словам, правительству предлагается распространить льготную ипотеку на эту важнейшую категорию граждан. Государство должно мотивировать молодежь идти в науку. А для этого нужны понятные перспективы на будущее.

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5 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Согласно указу, премии удостоена доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства России.

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