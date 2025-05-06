Президент Украины Владимир Зеленский проявляет неуважение к ветеранам, которые намерены участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 6 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова заявила, что, надругавшись над памятью собственного деда — кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, прошедшего героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, дожившими до 80-летия Победы и намеренными принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая.

Она отметила, что Зеленский угрожал участникам парада Победы в Москве и гостям столицы, а затем, осознав последствия своих слов, попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию. По словам официального представителя МИД РФ, Киев регулярно признает ответственность за взрывы, обстрелы гражданской инфраструктуры и преднамеренные убийства.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня в 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам.

Американский лидер Дональд Трамп 5 мая высоко оценил решение президента РФ объявить трехдневное перемирие. Он назвал это значительным шагом, учитывая первые условия при начале работы над разрешением украинского кризиса.