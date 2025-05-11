Сергунина объявила даты майской акции «Московская музейная неделя»
С 12 по 18 мая в столице пройдет акция «Московская музейная неделя», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Все желающие смогут бесплатно побывать на выставках, посвященных истории, искусству, естественным наукам, а также известным деятелям культуры, ученым и героям нашей страны.
«С начала года московские музеи в рамках акции посетили больше 330 тысяч человек. В мае горожан и туристов ждет 89 площадок», — рассказала Наталья Сергунина.
В этом году одной из главных тем экспозиций стал юбилей Победы. Так, в Музее космонавтики открыта выставка «Маэстро, на взлет!», знакомящая с подвигами летчиков 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. Во время Великой Отечественной войны они совершили 15 тысяч боевых вылетов и уничтожили порядка 700 самолетов противника. В экспозиции представлено знамя эскадрильи, награды и личные вещи пилотов.
В музее-панораме «Бородинская битва» можно увидеть рисунки фронтовых художников Николая Жукова, Леонида Голованова, Анатолия Горпенко и других. Работы показывают, как на территориях, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, возрождалась мирная жизнь.
В Музее истории Лефортово представят экспозицию «Вести с фронта» с письмами и открытками участников сражений 1941–1945 годов.
Также в рамках акции можно побывать на выставке «Красота крестьянского быта», которая проходит в музее-заповеднике «Коломенское». Она включает образцы декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков: старинную одежду и полотенца с вышивкой, резную посуду и игрушки, расписные прялки и сундуки, кованые держатели для лучины. А в усадьбе Кусково представлено собрание художественной керамики XX-XXI веков. В экспозицию вошло около 800 изделий.