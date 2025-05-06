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X фестиваль «Добровидение-2025» пройдет в Москве с 8 по 13 мая

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Фото: dobrovidenie.ru
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8–13 мая в Москве пройдет X, юбилейный Международный фестиваль народной песни «Добровидение 2025», который станет самым масштабным за всю свою историю и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году фестиваль соберет тысячи участников и развернется на четырех площадках, главной из которых станет Государственный Кремлевский Дворец (Кремлёвская наб., 1).

Именно там в Большом зале 12 мая состоится гала-концерт, где примут участие Юрий Антонов, Государственный академический Кубанский казачий хор, Государственный академический Омский русский народный хор, Академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Оренбургский государственный академический русский народный хор, Фольклорно-эстрадный ансамбль «СЯВАЛ», Ансамбль народной песни «Вечерки», автор-исполнитель, композитор Виталий Аксёнов, победители телепроекта «Голос» Вероника Сыромля, Петр Захаров, рэпер ST (Александр Степанов), отец Киприан, Народная артистка РФ Макка Межиева, лучшие гармонисты и ансамбли России и других стран мира. Зарубежные страны представят Национальный академический народный хор республики Беларуси имени Г.И. Цитовича, Молдавское поп-фолк-трио DoReDos, и другие (список будет пополняться).

Первым мероприятием фестиваля станет вручение народной национальной премии «Добровидение-2025». Торжественное мероприятие пройдет 8 мая в Центральном доме Российской армии им М.В. Фрунзе (Суворовская площадь, 2с1). Памятную статуэтку, представляющую собой раскрывающую руки народную певицу, получат партнеры и лауреаты фестиваля – исполнители, коллективы, публичные деятели, которые вносят значительный вклад в развитие и популяризацию народной культуры.

В рамках вручения церемонии также состоится концерт лауреатов и пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Добровидение-2025». Среди гостей ожидаются председатель Государственной Думы В.В. Володин, Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы В.В. Терешкова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидеры парламентских партий, руководители крупных госкорпораций и многие другие. Среди лауреатов премии – Юрий Антонов, Сергей Трофимов, Хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и т.д.

9 мая начнется проведение концертов для российских военнослужащих в госпиталях, военных частях и на полигонах. Такие выступления продлятся вплоть до 13 мая. Отметим, что для поддержки бойцов СВО еще в 2022 году был запущен проект “Добровидение – Донбассу”. В рамках него были проведены десятки выступлений, в том числе в зоне Специальной военной операции. Подробнее с новостями проекта можно ознакомиться по ссылке.

11 мая участники «Добровидения-2025» выступят на открытой площадке городского фестиваля «Московские сезоны» на Тверской площади (Тверская ул.,8) и Площади Революции. Запланировано выступление тысячи участников. Именно 11 мая сводный хор «Добровидения» откроет десятый юбилейный фестиваль. С 11 до 18 часов выступят народные хоры, ансамбли, солисты и гармонисты, которые исполнят известные народные песни популярные песни Победы. Также в этот день пройдут съемки программы «Играй, гармонь любимая!» с участниками фестиваля «Добровидение».

В заключительный день фестиваля, 13 мая, концерт пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя (улица Волхонка, 15), который принимал участников фестиваля и в предыдущие годы.

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