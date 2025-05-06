Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по двум электростанциям и цементному заводу в Йемене. Об этом 6 мая сообщает телеканал Al Masirah.

«Израильская агрессия направлена против столицы Саны», — указано в Telegram-канале СМИ.

Уточняется, что военные истребители Израиля ударили по двум электростанциям: ​​«Хайз» в округе Санхан и ​​«Дхахбан» в округе Бени-эль-Харит. А также атаковали цементный завод в провинции Омран на северо-западе Йемена.

После телеканал Al Yemen добавил, что в результате израильских ударов с воздуха полностью уничтожен международный аэропорт Саны. Авиация разрушила основной пассажирский терминал и все прилегающие технические помещения.

Также разбиты все гражданские самолеты, находившиеся на территории воздушной гавани. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи ранее в этот день призвал жителей Йемена покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему районы в целях безопасности. Он подчеркнул, что необходима немедленная эвакуация из указанной зоны.

4 мая сообщалось, что Вооруженные силы США также совершили серию ударов по объектам, расположенным в йеменской столице Сане. Целями ударов стали порт Рас-Иса и остров Камаран в Эс-Салифе в Ходейде. Три авиаудара были нанесены по складам оружия в лагере Аль-Савад к югу от Саны. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения.