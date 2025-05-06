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Сюжет:

СМИ сообщили о решении президента Бразилии не посещать Киев

Metrópoles: Лула да Силва проигнорировал предложение приехать в Киев
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Фото: TASS/LOPP/LUONG THAI LINH
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, планирующий посетить Москву для участия в праздновании 9 Мая, проигнорировал предложение приехать в Киев. Об этом 6 мая сообщила газета Metrópoles.

«Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — приводит издание слова неназванного дипломата.

Как сообщает газета, поездка Лулы в Россию рассматривается Украиной как «враждебный акт». Кроме того, визит президента может стать причиной «понижения уровня дипломатических отношений» между Киевом и Бразилиа.

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Бразильская газета Metrópoles 1 мая рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не менее шести раз посылал главе Бразилии письма с просьбой об организации встречи. Кроме того, уточнялось, что с 2023 года глава киевского режима направлял сообщения, на которые так и не получил ответов.

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