ЦАХАЛ сообщила об ударах по инфраструктуре аэропорта Саны в Йемене

Международный аэропорт Саны в Йемене выведен из строя в результате ударов, нанесенных Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно ВВС атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в центральном аэропорту в районе Саны, что привело к его полной остановке», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Там уточнили, что удары были нанесены целенаправленно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и его имуществу.

США и Израиль 5 мая нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Уточняется, что было нанесено шесть авиаударов по порту Ходейды, а также по целям в районе Баджиль. Авиаудары также были нанесены по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда.