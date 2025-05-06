Brabus построило экстремальный внедорожник на базе «Гелендвагена»

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило проект на базе актуального внедорожника Mercedes-AMG G 63. Вездеход получил название Brabus XL 800 и позиционируется как внедорожный суперкар, сообщила пресс-служба компании 6 мая.

Среди главных особенностей Brabus XL 800 — полностью переработанная и усиленная подвеска с портальными мостами и регулируемыми стойками. Дорожный просвет такого «Гелендвагена» вырос до 47 сантиметров. Для облегчения посадки и высадки предусмотрены выдвижные подножки и и специальные петли, которые позволяют распахивать задние двери на 90°.

Двигатель V8 объемом 4,0 литра был модифицирован и теперь развивает 800 л.с. (1000 Нм). Время разгона с нуля до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, максимальная скорость из-за внедорожных шин ограничена на отметке 210 км/ч. Дополнительно установлена кастомная выхлопная система с регулировочным клапаном.

Также Brabus XL 800 отличается обвесом Widestar с элементами из углеродного волокна, 22-дюймовыми дисками, наличием лебедки, спойлером и дополнительной светотехникой. Отделка салона выполнена из серой кожи. Цена вездехода и планируемый тираж не уточняются.

Ранее в этот день сообщалось, что китайские автомобильные бренды Lepas и iCar планируется официально вывести на российский рынок. Они входят в портфель концерна Chery.

Накануне стало известно, что компания GAC начнет продажи в России кроссовера S7, который станет первой гибридной моделью в линейке марки на этом рынке. Ожидается, что продажи стартуют в середине лета 2025 года.