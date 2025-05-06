Политолог назвал выплаты $1 тыс. нелегальным мигрантам имиджевым жестом Трампа

Решение о выплатах для нелегальных мигрантов Соединенных Штатов, которые покинут страну самостоятельно, является имиджевым жестом президента США Дональда Трампа. Об этом 6 мая заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Эта $1 тыс. — некий способ легитимизировать действия Трампа. Это такой имиджевый жест», — сказал он.

Политолог добавил, что президент США таким образом пытается оправдать свою миграционную политику и откреститься от различных обвинений — например, в расизме.

«Вряд ли это решение приведет к решению проблемы с нелегальными мигрантами. Они тратят все свои нажитые ресурсы, чтобы попасть в Соединенные Штаты. И, скорее всего, эти нажитые ресурсы превосходят $1 тыс. Думаю, что по своей воле, конечно, они обратно возвращаться не будут», — заметил он.

Блохин заявил, что пока рано делать выводы об эффективности миграционной политики, которую проводит новая администрация Белого дома. Как отметил политолог, за три месяца американский лидер мог создать план последующих действий, но реальный эффект от них можно будет оценить гораздо позже.

К тому же, подчеркнул эксперт, оппозиционные Трампу силы будут стараться препятствовать его политике.

В этот день министерство внутренней безопасности США сообщило, что правительство начнет выплачивать по $1 тыс. нелегальным мигрантам, в случае если они примут решение покинуть страну самостоятельно.

18 апреля Reuters сообщило, что суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов. 3 мая американский лидер заявил, что если суды в США будут отказываться содействовать правительству в вопросе депортации, то стране придет конец.