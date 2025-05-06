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В Словакии обещали помочь восстановить памятники воинам Красной армии
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Сюжет:

В Словакии обещали помочь восстановить памятники воинам Красной армии

Роберт Фицо пообещал оказать содействие в восстановлении мемориалов
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Фото: TASS/JAKUB GAVLAK
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. Об этом 6 мая сообщила социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет Фицо.

«Хочу вам предложить сотрудничество в восстановлении и других памятников и священных мест, которые напоминают о решающей роли славной Красной армии не только в освобождении Словакии и Чехословакии, но прежде всего в самой Второй мировой войне», — сказал глава правительства в видео, опубликованном партией.

Он добавил, что словаки помнят о том, откуда пришла свобода.

Это заявление премьер-министр сделал в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас

Фицо 15 апреля сообщил, что посетит Москву на праздновании 80-летия Победы, несмотря на запреты верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас. Политик добавил, что прилетит в Россию, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии, а также миллионам жертв нацистского режима.

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