Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал оказать содействие в реконструкции памятников, установленных в республике в честь солдат Красной армии. Об этом 6 мая сообщила социал-демократическая партия SMER, которую возглавляет Фицо.

«Хочу вам предложить сотрудничество в восстановлении и других памятников и священных мест, которые напоминают о решающей роли славной Красной армии не только в освобождении Словакии и Чехословакии, но прежде всего в самой Второй мировой войне», — сказал глава правительства в видео, опубликованном партией.

Он добавил, что словаки помнят о том, откуда пришла свобода.

Это заявление премьер-министр сделал в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

Фицо 15 апреля сообщил, что посетит Москву на праздновании 80-летия Победы, несмотря на запреты верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каи Каллас. Политик добавил, что прилетит в Россию, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии, а также миллионам жертв нацистского режима.