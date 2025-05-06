В Бурятии два подростка и мужчина держали в плену пенсионера
В селе Хамней в Республике Бурятия два подростка и мужчина держали в плену 64-летнего местного жителя. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».
Он уточнил, что пенсионера удерживали в его же доме ночью 1 мая. Источник отметил, что в отношении потерпевшего также применялось насилие.
В настоящее время подозреваемые уже задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
11 апреля стало известно о задержании трех жителей Новокузнецка за незаконное удержание и использование рабского труда девяти человек. Уточнялось, что потерпевших удерживали в подвальном помещении одного из домов по улице Сосновской с 2012 года по апрель 2025-го.
В тот же день Новокузнецкий суд отказался арестовывать лиц, указанных следствием, и избрал для них меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако следственные органы повторно подали ходатайство в Центральный районный суд на арест причастных мужчин после выявления новых эпизодов преступлений.