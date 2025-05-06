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Участники спецоперации рассказали о подвигах своих предков во время ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Зельма
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Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Они поделились этими историями 6 мая с корреспондентом «Известий».

Дед участника специальной военной операции (СВО) Дмитрия Козырялова Николай Амелин в 1943 году во время Великой Отечественной войны ребенком попал в плен к гитлеровцам вместе с мамой и сестрой.

«Он жил в Орловской области, их увезли в Германию. Он год пробыл в плену. Взрослых расстреливали, а дети были как доноры для немецких солдат. Год с них брали кровь. Ему было 10 лет. Они год пробыли в плену, потом они уже выкопали для себя ямы, это был май 1944 года, и их освободили наши солдаты», — рассказал Дмитрий.

Николай Амелин умер в 2000 году, когда его внуку Дмитрию было всего два года. Дмитрий чтит память своего дедушки, вместе с его фотографией принимает участие в спецоперации и выполняет боевые задачи.

«Чувство гордости за своего деда, за то, что я хоть чуть-чуть, но продолжаю начатое дело: добить фашистов», — отметил участник СВО.

Дедушка участника спецоперации Сергея Фаттахова был призван в 1941 году в Башкирии и воевал под Курском под командованием генерала Ватутина.

«Они все-таки отдали свою жизнь, многие боролись за страну, за народ, так же как и мы сейчас здесь», — отметил Сергей.

Дедушка командира отделения Андрея Булатова Яков Пирожков был призван в 1942 году в возрасте 18 лет. После учебки он сразу попал под Сталинград, где на «катюше» принимал участие в освобождении Украины, Польши, Германии и брал Берлин.

«Про войну дед не рассказывал ничего и никогда. Всегда улыбался и говорил: «Да, воевал», — рассказал Андрей Булатов.

Булатов принимает участие в СВО с 2024 года, первый его выезд был 2 февраля в Авдеевку.

«Почему я здесь? Потому что дед немножко не доделал свою работу. Во-вторых, родители у меня военнослужащие, у обоих звания. Для меня это гордость, что мой дед героический, ну и большая ответственность за то, чтобы не посрамить его дела. Я деда постоянно вспоминаю. Иногда приезжая на точку, работая, думаю: «А может, дед с этого места тоже запускал свои ракеты, где мы сейчас запускаем?» — сказал Булатов.

Дедушка участника СВО Рустама Хайруллина Фаткулбаян Муртазин в годы Великой Отечественной войны был сапером и занимался разминированием.

«Родился в 1908 году, призвали из Башкирии, города Уфы», — рассказал Рустам Хайруллин.

Фотографии героев Великой Отечественной войны украшают боевые машины, которые громят позиции украинских боевиков в зоне СВО. Военнослужащие отмечают, что таким образом они хотят показать связь и преемственность поколений.

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5 мая участники СВО рассказали о подготовке к параду Победы в Москве. Герой России Вячеслав Потышев подчеркнул, что участие в параде стало для него настоящим шоком — он не мог поверить, что сможет пройти по Красной площади.

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