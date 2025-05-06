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IT-эксперт предупредила россиян о новой схеме мошенников

IT-эксперт Максимова: мошенники начали обманывать под предлогом сохранения стажа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мошенники придумали новую схему обмана — под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа они получают контроль над учетной записью жертвы на портале «Госуслуги». Об этом доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова сообщила во вторник, 6 мая.

«Особенно уязвимы пожилые люди, которые чаще становятся жертвами преступных действий», — предупредила Максимова в разговоре с Lenta.Ru.

По данным специалиста, мошенники создают чаты в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников организаций, где ранее работала жертва.

Под предлогом оцифровки данных для сохранения стажа они имитируют групповой диалог: участники задают вопросы, обсуждают необходимость процедуры, а затем получают сообщение о «ключах от Роструда», которые якобы необходимы для завершения процесса. «Коллеги» в чате подтверждают получение кодов, создавая видимость легитимности. Через один-два дня жертве пишут: «Только вы остались».

IT-специалист предупредила, что после такого диалога мошенники используют поддельный аккаунт с логотипом «Госуслуг».

Затем жертве приходит шестизначный код, который она пересылает в беседу. После этого злоумышленники заявляют, что это код доступа к аккаунту «Госуслуг» и они якобы получают контроль над учетной записью. При этом с другого фальшивого аккаунта приходит уведомление о «несанкционированном входе».

Следующий этап — это отправка поддельной доверенности, где указано, что жертва якобы передала право распоряжаться имуществом другому гражданину.

«Завершает схему звонок от лжесотрудника ведомства, который под предлогом «защиты активов» убеждает перевести деньги на «безопасный счет» или оформить продажу квартиры. Если жертва не может говорить по тем или иным причинам, мошенники продолжают манипуляции через сообщения», — объяснила она.

Она подчеркнула, что данные о стаже и пенсии следует уточнять только через ПФР или официальный портал, не доверяя никаким чатам. При угрозе взлома аккаунта необходимо немедленно обратиться в поддержку «Госуслуг» или правоохранительные органы.

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Злоумышленников привлекает высокий спрос на туристические услуги

Ранее в этот день «Известия» писали, что в период майских праздников растет число случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения, сообщает 360.ru.

Мошенники активно рекламируют фейковые сайты в интернете, заманивая пользователей предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры, передает RT. Когда доверчивый человек, переходя по ссылке, оставляет личные данные и информацию о банковских картах для оформления покупки, аферисты получают оплату и отправляют подтверждение о покупке. Однако в аэропорту пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Накануне полицейские задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки, передает агентство городских новостей «Москва».

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