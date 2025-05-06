Танкисты приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне спецоперации

Танкисты 25-й армии группировки «Запад» провели акцию «Бессмертный полк» в зоне спецоперации по защите Донбасса, они установили на танк «Прорыв» фотографии боевых предков. Об этом 6 мая «Известиям» рассказал Командир танка «Прорыв» с позывным Змей.

Он подчеркнул, что эта акция приобретает в зоне боевых действий особенный смысл, ведь и сами бойцы прекрасно понимают, что чувствовали солдаты Красной армии.

«Мы продолжаем их память, продолжаем их работу — принести мирное небо над головой. Все понимают, что это продолжение нас самих, это наша память, наши предки. В какой-то момент и мы станем историей, которую будут вспоминать и чтить», — сказал Змей.

О необходимости чтить память предков говорил и командир танкового взвода с позывным Подхват. По его словам, страны НАТО пытаются переписать историю, и на фоне этого необходимо каждый год проводить акцию «Бессмертный полк», чтобы дети и внуки помнили, кто именно освободил мир от нацизма и фашизма. Эти военнослужащие продолжают оттеснять противника в районе Зеленой Долины. Они уже продвинулись на два километра вглубь, постепенно освобождая территорию ДНР от украинских националистов.

Сопредседатель центрального штаба ООД Елена Цунаева 10 апреля сообщила, что шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе офлайн. По ее словам, в этом году акция состоится в регионах с достаточным уровнем безопасности.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.