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Мерц померк: в Германии впервые в истории провалился первый тур выборов канцлера

Повторное голосование было принято провести в этот же день
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Во вторник, 6 мая, в Германии прошел первый тур голосования по кандидатуре на пост канцлера. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не смог набрать большинства голосов, после чего отказался от проведения второго тура в этот же день. Тем не менее позднее стало известно, что второй тур всё же пройдет. Причины и последствия случившегося — в материале «Известий».

Историческое поражение

В конце февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, в ходе которых первое место занял блок ХДС/ХСС. Его лидер Фридрих Мерц по всем прогнозам должен был стать новым канцлером ФРГ. Второе место на выборах заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), третье — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Сегодня, 6 мая, в парламенте страны прошел первый тур выборов по кандидатуре Мерца на пост канцлера, однако неожиданно он не смог набрать необходимого числа голосов. В случае успеха сегодня же должны были быть приведены к присяге члены его правительства.

Мерц
Фото: Global Look Press/Arne Dedert

После случившегося появилась информация, что второго тура голосования сегодня уже не будет. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственную информацию. Это также подтвердило и агентство Bild, ссылаясь на генерального секретаря ХДС Карстена Линнеманна. Однако позднее Bild написало, что проведение второго тура голосования всё же было назначено на 16:15 мск.

Справка «Известий»

Для формирования правительства блок ХДС/ХСС вступил в коалицию с СДПГ, соответствующее соглашение было одобрено 30 апреля. За проголосовали 84,6% членов СДПГ, участвовавших в голосовании, против выступили 15,4%.

После этого у коалиции пропали любые препятствия на пути к формированию нового кабинета министров.

В ходе голосования 6 мая Фридрих Мерц получил 310 голосов из необходимых 316. Немецкое издание Bild назвало произошедшее историческим поражением. Важно отметить, что блок ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге суммарно имеет 328 голосов. Из-за этого избрание Мерца считалось практически гарантированным. Как отметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, ситуация с голосованием показывает, что кто-то оказался против Фридриха Мерца лично, а не против коалиционного договора и пунктов соглашения.

— На наших глазах пишется очередная новая глава политической истории Германии. Ровно полгода спустя после развала «светофорной коалиции» происходит очередное историческое событие — провал кандидата на пост канцлера в бундестаге, — считает эксперт.

парламент

Канцлер Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза (ХДС) и уходящий канцлер Германии Олаф Шольц беседуют в день заседания нижней палаты парламента Германии, бундестага, 6 мая 2025 года

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Справка «Известий»

«Светофорная коалиция» — блок, получивший свое название по цветам входящих в нее партий: красный — у СДПГ, желтый — у Свободной демократической партии (СвДП) и зеленый — у «Зеленых».

Эксперт также отверг возможность влияния на итог выборов внешних факторов. Главной причиной, как он отмечает, стало именно недовольство 18 неизвестных депутатов Мерцем. При этом на данный момент не известно из каких партий они были. Владислав Белов рассуждает, что за Фридриха Мерца свой голос могли отдать и, например, «Зеленые», из-за чего число его противников в коалиционном блоке может быть выше. В таком случае ситуация складывается не в пользу будущих правительственных фракций.

Свое мнение о произошедшем в своем аккаунте в соцсети X выразила лидер АдГ Алиса Вайдель: «Мерц — первый кандидат в канцлеры ФРГ, который провалился в первом туре голосования. Это показывает, на каком слабом фундаменте построена маленькая коалиция (ироничное именование «большой коалиции» ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). — «Известия») из ХДС/ХСС и не поддержанной на выборах СДПГ».

Второму туру быть

Изначально второй тур выборов в Германии был отменен, в таком случае он должен был пройти в течение 14 дней, что регламентирует ст. 63 Основного закона Федеративной Республики Германия. Позднее Bild сообщило о проведении второго тура в 15:15 (16:15 мск).

Германия

Здание Рейхстага в день выборов нового канцлера Германии

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Справка «Известий»

Во втором туре для избрания канцлера также необходимо абсолютное большинство голосов. Если этого вновь не произойдет, будет проведен третий тур, в ходе которого для избрания достаточно простого большинства. В случае, если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может назначить его главой правительства либо объявить новые парламентские выборы.

Несмотря на проведение второго тура, в Германии сегодня уже высказывались за отправку Фридриха Мерца в отставку после его провала. С соответствующим заявлением выступала Алиса Вайдель, ее слова передает агентство Bild: «Лидер АдГ Вайдель призывает к новым выборам! Она также требует отставки Фридриха Мерца после провала в ходе голосования».

Фактор АдГ

Как заявил «Известиям» Артем Соколов, определенную роль в провале голосования мог сыграть фактор партии АдГ.

— Ряд членов ХДС в последнее время высказывали точку зрения о том, что допустимо, по крайней мере, ситуативное взаимодействие с «Альтернативой для Германии» с учетом того рейтинга, который эта партия имеет, высокого уровня ее поддержки и с учетом того, что она явно стала долгосрочным явлением немецкой политики, — говорит эксперт.

В данном контексте важно отметить, что 2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как «правоэкстремистскую». Артем Соколов обращает внимание на то, что это не означает запрета на ее деятельность, однако добавляет новый аргумент против сотрудничества с нею и открывает новые возможности для провокаций в отношении партии и нового витка дискуссии о ее запрете.

парламент Германия
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фридрих Мерц, как отмечает эксперт, неоднозначно высказывался по этой теме. Он говорил о допустимости взаимодействия с партией на местном уровне, однако потом стал придерживаться прямо противоположной позиции. Вместе с этим он использовал голоса депутатов АдГ во время продвижения своей инициативы в бундестаге по ужесточению миграционного законодательства, которая провалилась из-за внутренней фронды в ХДС. Как отмечает эксперт, имела место критика, что это голосование совместно с депутатами АдГ фактически означает слом брандмауэра и что такие ситуации добавляют конфронтационных сюжетов внутри самого ХДС.

— Поэтому, возможно, сюжет с дискуссией о допустимости взаимодействия с АдГ был одним из тех, который подрывал внутреннее единство внутри ХДС, и привел к тому, что внутри этой партии сформировалась группа людей, готовых на такие символические и очень чувствительные для партии и Фридриха Мерца жесты, но считающих это приемлемым в сложившейся ситуации. Допускаю, что фактор АдГ определенную роль в этих событиях, конечно, сыграл, — заключает Артем Соколов.

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