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Москвичи назовут любимые локации для весенних фотосессий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жители столицы определят самые популярные места для весенних фотосессий в Москве. В проекте «Активный гражданин» уже началось голосование, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Среди вариантов — живописные места в разных районах города. Это музеи-заповедники „Царицыно“ и „Коломенское“, парк искусств „Музеон“, сад „Эрмитаж“ и другие», — уточнила Сергунина.

Также в списке — Екатерининский парк, который привлекает горожан цветущей вишней, и Бирюлевский дендропарк с рощей сакуры. Он занимает второе место среди московских парков по количеству редких экземпляров растений. Здесь, в частности, можно увидеть веймутовы сосны или маакию амурскую. А в парке «Сиреневый сад», который находится у Щелковского шоссе, собраны такие сорта сирени, как «красавица москвы» и «алексей маресьев».

Пользователи могут выбрать до пяти вариантов или предложить свой.

Список локаций-претендентов представлен на «Карте цветения» в разделе «Весна в Москве» в туристическом сервисе Russpass.

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