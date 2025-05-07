Москвичи назовут любимые локации для весенних фотосессий
Жители столицы определят самые популярные места для весенних фотосессий в Москве. В проекте «Активный гражданин» уже началось голосование, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
«Среди вариантов — живописные места в разных районах города. Это музеи-заповедники „Царицыно“ и „Коломенское“, парк искусств „Музеон“, сад „Эрмитаж“ и другие», — уточнила Сергунина.
Также в списке — Екатерининский парк, который привлекает горожан цветущей вишней, и Бирюлевский дендропарк с рощей сакуры. Он занимает второе место среди московских парков по количеству редких экземпляров растений. Здесь, в частности, можно увидеть веймутовы сосны или маакию амурскую. А в парке «Сиреневый сад», который находится у Щелковского шоссе, собраны такие сорта сирени, как «красавица москвы» и «алексей маресьев».
Пользователи могут выбрать до пяти вариантов или предложить свой.
Список локаций-претендентов представлен на «Карте цветения» в разделе «Весна в Москве» в туристическом сервисе Russpass.