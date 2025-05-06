Глава ХДС/ХСС анонсировал второй тур выборов канцлера ФРГ 6 мая

Второй тур голосования выборов канцлера ФРГ состоится в бундестаге во вторник, 6 мая. Об этом сообщил глава фракции Христианско-демократического и Христианского социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан.

По его словам, голосование состоится в 15:15 по местному времени (16:15 мск).

«Вся Европа, а возможно, и весь мир следят за этими выборами. Я призываю всех осознать эту особую ответственность», — цитирует его телеканал NTV.

По их данным, проведение второго тура в том числе подтвердил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Уточняется, что ХДС/ХСС, СДПГ, «Зеленые» и Левая партия вместе требовали проведения тура во вторник.

Газета Bild, в свою очередь, уточнила, что СДПГ и ХДС/ХСС созвали депутатов для заседания парламентских групп перед новым туром выборов.

Ранее в этот день лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались.

Позже Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, в свою очередь, призвала Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы. По словам политика, провал на выборах показал, насколько хрупка сформированная коалиция будущего нового правительства ХДС/ХСС и СДПГ.