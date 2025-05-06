В Польше в результате ДТП перевернулся автобус с военными из США
В Польше автобус с американскими солдатами, который ехал из Германии в Литву, слетел в кювет и перевернулся. Об этом 6 мая сообщает издание RFM24.
По его данным, это произошло на автомагистрали А4 в Нижней Силезии в Польше, в автобусе были 35 человек, пострадали восемь из них.
На место происшествия были направлены несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи, говорится в материале.
«Пострадавшие жаловались на головные боли и боли в спине, но их жизням ничего не угрожает», — уточнили в экстренных службах.
Ранее, 4 мая, в ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины (БиГ) в Хорватии два человека погибли и 31 пострадал. Отмечается, что 29 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. При этом среди них есть несовершеннолетние.