Водители в Москве стали реже ездить непристегнутыми

В Москве дорожные камеры стали реже фиксировать нарушения ПДД, связанные с выездом на выделенные полосы, отсутствием ремней безопасности и выключенными фарами. Об этом 6 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы за четыре месяца 2025 года.

За этот период камеры зафиксировали более 10,1 млн нарушений, что всего на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по отдельным составам число фиксируемых нарушений сократилось.

Так, в текущем году зафиксировано меньше выездов на выделенную полосу (на 13%), случаев езды с непристегнутыми ремнями безопасности (–32%), а также нарушений, связанных с ездой без ближнего света фар или дневных ходовых огней днем (–31%).

В ЦОДД объясняют эту динамику «дисциплинирующим» эффектом от работы дорожных камер. Впрочем, в 2025 году был зафиксирован рост количества проездов по обочине, нарушений правил пользования телефоном за рулем, превышений скорости на 60–80 км/ч, а также случаев, когда ремни безопасности не были пристегнуты у пассажиров.

Специалисты центра отметили, что регулярно перевешивают комплексы фотовидеофиксации в места, где они нужнее. Рост среднего числа нарушений в таком случае является доказательством, что точка для наблюдения была выбрана верно, указали в ЦОДД.

16 апреля сообщалось, что законопроект, которым предлагается давать водителям скидку 50% за оплату штрафов в течение 20 дней после нарушения ПДД, разработан и направлен на отзыв в правительство. Эта мера позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, считают в Госдуме.