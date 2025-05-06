Лидер фракции ХДС/ХСС заявил о планах выдвинуть Мерца на второе голосование

Лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца выдвинут на второе голосование в выборах немецкого канцлера. Об этом 6 мая сообщил лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

«Мы, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — Ред.), снова выдвинем Фридриха Мерца — на второе голосование. Парламентская группа ХДС/ХСС только что аплодировала ему стоя и долго. Мы вместе выйдем во второй тур голосования», — заявил он.

По его словам, в настоящее время выясняется, когда может состояться второй тур голосования — через несколько дней или раньше. Шпан подчеркнул, что это возможно только с согласия других групп.

Ранее в этот день Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались.

Позже газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Эту информацию подтвердил и генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, в свою очередь, призвала Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы. По словам политика, провал на выборах показал, насколько хрупка сформированная коалиция будущего нового правительства ХДС/ХСС и СДПГ.