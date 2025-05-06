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Эксперт указала на способность кефира замедлить процессы старения

Эксперт Лялина: употребление кефира позволяет замедлить процессы старения
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Фото: Global Look Press/Razmik Zackaryan
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Из-за содержания белка, витаминов и минералов кефир укрепляет здоровье костей, улучшает общее состояние здоровья. Об этом рассказала «Известиям» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 6 мая.

«Кефир хорошо сбалансирован по составу и легко усваивается. Благодаря содержанию белка, витаминов и минералов (кальций, витамины группы B, витамин D, С и К, магний, фосфор, фолиевая кислота) он укрепляет здоровье костей, улучшает общее состояние здоровья. Как белковый низкокалорийный продукт очень эффективен при похудении или необходимости жестко контролировать вес. Содержит триптофан, который улучшает сон, поэтому полезен на ночь», — объяснила она.

По ее словам, регулярное употребление кефира позволяет замедлить процессы старения в организме и добавляет дополнительно несколько лет жизни, поэтому он особенно полезен пожилым людям. Кроме того, он помогает в профилактике целого ряда заболеваний, включая онкологические. Также напиток нормализует микрофлору кишечника, предотвращает запоры, улучшает пищеварение.

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«Кефир имеет все эти свойства за счет содержания лакто- и бифидобактерий. Полезный кефир должен содержать активные живые культуры: чем меньше срок годности, тем полезнее кефир. Через трое суток после приготовления полезные бактерии в составе кефира гибнут, а сам напиток способен вызвать брожение в желудке, особенно если употреблять его без меры», — добавила Лялина.

При этом такой напиток можно пить ежедневно, в норме — не более одного-двух стаканов.

Вместе с тем кефир может вызывать аллергию у чувствительных к молочным продуктам людей, а также диарею и избыточное газообразование, что может быть признаками непереносимости лактозы. В этом случае нужно перейти к безлактозным вариантам напитка или исключить кефир из рациона, посоветовала эксперт.

Ранее, 4 мая, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала «Известиям», что для поддержания здорового образа жизни необходимо исключить переедание и нерегулярный прием пищи, сократить употребление сахара и рафинированных продуктов. По ее словам, чем больше рацион будет содержать разнообразных видов овощей, круп, тем разнообразнее будет микробиота кишечника, а значит, крепче иммунитет.

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