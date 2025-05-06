СМИ сообщили дату проведения четвертого раунда переговоров США и Ирана

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пройдет в столице Омана Маскате 11 мая. Об этом сообщило иранское агентство Nour News со ссылкой на источник.

«Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье, 11 мая. — Ред.)», — сообщил источник агентству Nour News.

Уточняется, что результаты переговоров в Маскате могут повлиять не только на ядерную программу Ирана, но и на взаимодействие США со странами Ближнего Востока в целом.

США и Иран провели три раунда непрямых переговоров при посредничестве главы МИД Омана Бадр аль-Бусаиди по вопросу иранской ядерной программы и снятию с Тегерана экономических санкций. Иранскую сторону на переговорах возглавляет глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане, второй — 19 апреля в Риме, третий раунд снова прошел в Омане 26 апреля. Четвертый раунд должен был состояться в Риме 3 мая, однако, согласно сообщению министра иностранных дел Омана, переговоры были перенесены на другой день из-за проблем с логистикой.