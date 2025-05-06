ЦАХАЛ призвала жителей Йемена покинуть столичный аэропорт и прилегающие районы

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи призвал жителей Йемена покинуть Международный аэропорт Саны и прилегающие к нему районы. Соответствующее обращение он опубликовал 6 мая на своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«В целях вашей безопасности мы призываем немедленно покинуть территорию <...> Международного аэропорта Саны и предупредить всех находящихся вокруг вас о необходимости немедленной эвакуации из этой зоны», — написал он.

По словам Адраи, пренебрегая эвакуацией и оставаясь близко к воздушной гавани, местные жители подвергают себя опасности.

2 мая ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. По данным армейской пресс-службы, цель удалось перехватить до вхождения в израильское воздушное пространство. 27 апреля ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля. Для перехвата цели были задействованы системы Противовоздушной обороны, ее также перехватили до пересечения территории Израиля.