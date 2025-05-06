Подведены итоги федерального просветительского марафона «Знание.Первые»

30 апреля в Москве на площадке Музея Победы завершился федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», приуроченный к празднованию юбилея Великой Победы российского народа над фашизмом. Три дня более 130 выдающихся лекторов во всех федеральных округах и 11 регионах нашей страны рассказывали молодежи о событиях, которые не имеют срока давности, освещали малоизвестные факты о днях, когда все народности, как и сегодня, были едины в борьбе за самобытное будущее, и рассуждали о том, как события прошлого отражаются на нашем общем настоящем и позициях России в современном миропорядке. Очно к марафону присоединились более 25 тыс. молодых людей, а также порядка 37 млн стали зрителями онлайн-трансляции.

Одним из главных гостей Поклонной горы в заключительный день марафона «Знание.Первые» стал президент России Владимир Путин, который подчеркнул заслуги возрожденного в 2021 году Общества «Знание» в реализации эффективной лекторской деятельности. Именно в ней, по мнению президента, кроется успех вновь запущенной просветительской организации: в соответствии с данными недавних социологических исследований уровень доверия «Знанию» среди жителей нашей страны достигает 80%.

Важно отметить, что сегодняшняя деятельность Общества «Знание» уже не ограничивается Россией, а активно выходит на рубежи СНГ и других стран. Так, в этот раз участниками марафона «Знание.Первые» стали ребята из Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара, Монголии. Это показывает стремление молодых людей всего мира знать правду о событиях прошлого и настоящего.

«Этот марафон оставил очень яркое впечатление. Он отличается от всех предыдущих не только масштабом, но и содержанием — ведь он посвящен Великой Отечественной войне, историческому периоду, который оставил след в каждой российской семье, в каждом из нас. Во время марафона мы говорили о фундаментальных вещах: о народе, о памяти, о наших предках-героях, которые смогли выстоять и победить. Мы говорили о том, что сегодня объединяет нас, делает сильными и неравнодушными. Особенно вдохновило, что участники марафона — молодые люди со всей страны — показали большую вовлеченность. Они задавали важные, глубокие вопросы, искали ответы и активно включались в обсуждение. В этих ребятах я увидел новое поколение граждан — осознанных, неравнодушных, готовых брать ответственность за страну и ее будущее. Они уже сегодня понимают, что историческая память — это не только про прошлое, но и про будущее. Я хочу поблагодарить лекторов за их интересные и познавательные выступления, аудиторию, молодых людей — за их большую вовлеченность и, конечно, команду «Знания», благодаря которой получилось сделать такое беспрецедентное по масштабам мероприятие. Будем двигаться дальше, к новым высотам», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Главными гостями на марафоне стали ветераны Великой Отечественной войны, которые сражались за Победу на фронте и в тылу. Глубоко символично, что вместе с ними выступали участники специальной военной операции и военные корреспонденты, которые сегодня, так же как и 80 лет назад, защищают рубежи России, отстаивают право на суверенитет и независимость нашего народа. Ребята стоя встречали и провожали героев нашей страны из двух эпох, активно интересовались историями подвигов, у многих были слезы на глазах.

Также о борьбе за правду, мирную жизнь и, конечно, о победах России в самых разных сферах с молодыми людьми говорили общественные и государственные деятели, руководители крупнейших компаний, ученые, мастера культуры и искусства, спортсмены, врачи и другие выдающиеся люди. И все не зря. Как показали результаты опроса участников программы марафона, 82% школьников и студентов чувствуют гордость за Россию, 71% — испытывает уважение к прошлому страны, а свыше 90% ребят лекции спикеров вдохновили на более активное участие в судьбе страны.

В дни марафона его участники при поддержке Общества «Знание» создали Стену памяти в Музее Победы, где разместили более 1300 фотографий своих родных, защищавших Родину на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.Большой популярностью у ребят пользовалась «Знание.Библиотека», где можно было получить в подарок книги, рекомендованные выдающимися людьми из числа лекторов Общества «Знание». За три дня школьники и студенты стали обладателями 3,8 тыс. книг.

Программа марафона «Знание.Первые» помогла молодежи осознать, насколько глубоко история Великой Отечественной войны и Победы нашего народа в борьбе с нацизмом объединяет всех россиян. Ведь нет такой семьи, которой в прошлом не коснулись бы испытания войны, и у каждого из нас — свои герои. Марафон также стал источником вдохновения для школьников и студентов активно участвовать в патриотических проектах, сохранять историческую правду и совершать собственные победы во имя страны.

Просветительский контент, подготовленный за три дня программы с 28 по 30 апреля, будет доступен для всех желающих на сайте Общества «Знание» и в официальном сообществе просветительской организации «ВКонтакте».