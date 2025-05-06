В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии четвертый рейх
Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц намерен провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в четвертый рейх. Об этом 6 мая сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, из памяти граждан Германии постепенно стираются воспоминания о Второй мировой войне и об ответственности за чудовищные преступления Третьего рейха. Однако он добавил, что у половины населения эта память еще сохранилась.
«Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в четвертый рейх», — написал Пушков в Telegram-канале.
В этот же день глава партии «Левые» Ян ван Акен заявил, что Мерц не способен объединить Германию. По его словам, человек, который не может объединить даже своих собственных сторонников внутри партии, вряд ли может сплотить всë население страны.
Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.
Позднее газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая.