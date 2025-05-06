Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Шольц назвал абсурдом провал голосования по избранию Мерца канцлером

0
EN
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уходящий с должности канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц в беседе с корреспондентом журнала Stern 6 мая заявил, что не ожидал неудачного исхода голосования по избранию лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца главой правительства страны.

«Нет, это абсурд», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, рассчитывал ли он такой результат.

Отмечается, что Шольц является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой возглавляемый Мерцем блок ХДС/ХСС сформировал коалицию.

Как указывает Stern, Шольц выглядел взволнованным после голосования в бундестаге. Он также принял участие в заседании фракции СДПГ после выборов.

По словам политика, произошедшее не следует считать поводом для радости. При этом он выразил уверенность, что ситуацию можно будет исправить. Уточняется, что Шольц будет исполнять обязанности канцлера Германии до избрания нового главы правительства.

Урок немецким: чем запомнился Шольц на посту канцлера ФРГ
И чего ждать от нового главы кабмина Мерца

Ранее, 6 мая, Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. В результате заседание было прервано. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025