Шольц назвал абсурдом провал голосования по избранию Мерца канцлером

Уходящий с должности канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц в беседе с корреспондентом журнала Stern 6 мая заявил, что не ожидал неудачного исхода голосования по избранию лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца главой правительства страны.

«Нет, это абсурд», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, рассчитывал ли он такой результат.

Отмечается, что Шольц является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой возглавляемый Мерцем блок ХДС/ХСС сформировал коалицию.

Как указывает Stern, Шольц выглядел взволнованным после голосования в бундестаге. Он также принял участие в заседании фракции СДПГ после выборов.

По словам политика, произошедшее не следует считать поводом для радости. При этом он выразил уверенность, что ситуацию можно будет исправить. Уточняется, что Шольц будет исполнять обязанности канцлера Германии до избрания нового главы правительства.

Ранее, 6 мая, Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. В результате заседание было прервано. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.