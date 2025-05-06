Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента (ЕП) Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза (ЕС) и вытер о него ботинки в здании министерства промышленности в городе Катовице. Об этом 6 мая сообщил телеканал Polsat.

«Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблемы враждебных нам организаций», — заявил Браун.

Сообщается, что после этого ЕП лишил его депутатского иммунитета. Также Браун является одним из 13 кандидатов на пост президента Польши.

4 апреля в Польше злоумышленник сорвал и сжег 11 флагов Польши и ЕС в Музее Второй мировой войны, который находится на полуострове Вестерплатте в Гданьске. Согласно информации сотрудников музея, повреждения были нанесены также механизмам подъема флагов на мачту.