Прощание с актрисой Алефтиной Евдокимовой пройдет 7 мая на сцене Малого театра
Церемония прощания с народной артисткой РФ Алефтиной Евдокимовой пройдет 7 мая на сцене Государственного академического Малого театра России. Об этом сообщается в Telegram-канале театра во вторник, 6 мая.
«Дорогие зрители, прощание с народной артисткой России Алефтиной Николаевной Евдокимовой пройдет 7 мая с 12:00 до 12:45 по адресу: улица Большая Ордынка, д. 69 (сцена на Большой Ордынке)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Евдокимова умерла в возрасте 85 лет, передает НСН. Об этом 4 мая сообщили в Малом театре, в котором она служила, передает RT.
За годы работы в театре она исполнила более 60 ролей. Евдокимову знают по ролям Наташи в «Униженных и оскорбленных», мачехи в «Золушке» и многих других. Кроме того, актриса играла в «Глухаре-2», «Мосгазе», «Марше Турецкого», сообщает 360.ru.