Песков объяснил внимание к кефиру на столе у Путина консолидацией общества
Возросшая популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о большой популярности главы государства. Такое мнение 6 мая выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента», — сказал Песков на брифинге.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что кефир, который был замечен на столе у президента в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет», стали активно скупать.
4 мая сообщалось, что в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» российский лидер заявил, что Россия в одиночку противостоит коллективному Западу. Он подчеркнул, что с самого начала 2000-х годов было понятно, что Запад действует очень коварно: говорит одно, а делает совершенно другое.