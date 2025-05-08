Врач дала советы по удержанию веса во время майских праздников

Майские праздники традиционно сопровождаются застольями с большим количеством жирных блюд и алкогольных напитков. Если не контролировать порции, легко ощутить переедание и заметить новые килограммы. Как этого избежать и минимизировать последствия праздников, «Известиям» 8 мая рассказала врач-эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова.

По мнению специалиста, лучше не приходить на застолье голодными. Лучше придерживаться своего привычного режима и сбалансированно питаться в течение дня каждые три-четыре часа. Тогда уровень голода к праздничному столу будет не высокий, это поможет избежать переедания. Также важно принимать пищу, ориентируясь на чувство голода.

Чтобы не переедать, следует добавлять в рацион больше овощей.

«Заполните половину своей тарелки различными разноцветными фруктами, овощами или зеленью и начните свой прием пищи именно с них. Это повысит питательную ценность вашей еды, поможет быстро почувствовать себя сытым и уменьшит количество потребляемых калорий. Клетчатка станет хорошей «подушкой безопасности» от перееданий», — сказала она.

По ее словам, если планируется употреблять алкоголь, то важно помнить, что безопасной дозы не существует, даже небольшое количество заметно снижает уровень осознанности, повышает аппетит, что, в свою очередь, повышает риск переедания. Важно чередовать каждый алкогольный напиток со стаканом воды, это поможет избежать обезвоживания, и так вы не выпьете слишком много.

Кроме того, врач рекомендует во время майских праздников включить умеренные физические нагрузки, например, вечернюю прогулку или утреннюю разминку.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог, диетолог семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала «Известиям» о допустимой порции шашлыка на майские праздники. По ее словам, 100–150 г достаточно, чтобы насладиться вкусом без чувства тяжести в желудке. Эксперт также рекомендует добавить к столу свежие овощи и зелень, а также овощи на гриле — они отлично сочетаются с мясом и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему.