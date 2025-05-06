В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Недавний визит эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву имеет важное значение для Дохи. Об этом 6 мая сообщил советник премьер-министра, официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Визит Его Высочества эмира в Москву имеет очень важное значение для Катара», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, диалог с РФ помог укрепить взаимопонимание между сторонами по различным региональным вопросам.
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 17 апреля прибыл в РФ с официальным визитом. В ходе встречи с ним президент России Владимир Путин подчеркнул, что Доха является ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Катар искренне выступает за развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. Он добавил, что страна играет важную роль как в международных, так и в региональных делах.