Эксперт оценила последствия при снижении цены отсечения нефти для пополнения ФНБ

При реализации сценария снижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила нефтяные поступления в бюджет станут более ограниченными, рассказала «Известиям» 6 мая аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, в итоге это должно привести к бюджетной консолидации и сокращению расходов.

«Как итог, можно ожидать в том числе снижения ключевой ставки ЦБ РФ», — добавила она.

Эксперт отметила, что текущий курс правительства РФ предполагает дальнейшее снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете РФ в ближайшие годы, которое уже в этом году планируется реализовать посредством усиления налоговой нагрузки в том числе на сырьевую отрасль.

«Более высокие налоги по аналогии со странами, не обладающими большим объемов природных ресурсов, в перспективе ближайших лет также могут коснуться и частных лиц. Кроме того, одним из путей к более сбалансированную бюджету может стать развитие ненефтегазовых отраслей», — объяснила эксперт.

Ранее в этот день опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния могут снизить до $50 за баррель Urals. Минфин в конце апреля заявил, что нынешние $60 за баррель неактуальны. Цена отсечения представляет собой порог, на который власти ориентируются, когда пополняют фонд. В соответствии с бюджетным правилом, если стоимость нефти российской марки Urals выше, то сверхдоходы поступают в «кубышку» (на них покупаются валюта и золото), а если ниже, то активы продаются оттуда для поддержки рубля.