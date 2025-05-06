Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Эксперт оценила последствия при снижении цены отсечения нефти для пополнения ФНБ

Эксперт Кожухова: снижение цены отсечения нефти приведет к бюджетной консолидации
0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

При реализации сценария снижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила нефтяные поступления в бюджет станут более ограниченными, рассказала «Известиям» 6 мая аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, в итоге это должно привести к бюджетной консолидации и сокращению расходов.

«Как итог, можно ожидать в том числе снижения ключевой ставки ЦБ РФ», — добавила она.

Эксперт отметила, что текущий курс правительства РФ предполагает дальнейшее снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете РФ в ближайшие годы, которое уже в этом году планируется реализовать посредством усиления налоговой нагрузки в том числе на сырьевую отрасль.

«Более высокие налоги по аналогии со странами, не обладающими большим объемов природных ресурсов, в перспективе ближайших лет также могут коснуться и частных лиц. Кроме того, одним из путей к более сбалансированную бюджету может стать развитие ненефтегазовых отраслей», — объяснила эксперт.

Не стой на пороге: цену отсечения для пополнения ФНБ могут снизить до $50 за баррель
Почему эксперты считают именно такой уровень подходящим и что это будет значить для курса рубля

Ранее в этот день опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния могут снизить до $50 за баррель Urals. Минфин в конце апреля заявил, что нынешние $60 за баррель неактуальны. Цена отсечения представляет собой порог, на который власти ориентируются, когда пополняют фонд. В соответствии с бюджетным правилом, если стоимость нефти российской марки Urals выше, то сверхдоходы поступают в «кубышку» (на них покупаются валюта и золото), а если ниже, то активы продаются оттуда для поддержки рубля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025